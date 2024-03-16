2024-03-16 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاكشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إجراءات لمنح إجازة حمل السلاح للمواطنين، فيما أكدت أن نسبة الجريمة في قاطع الرصافة انخفضت إلى 35%.وقال نائب قائد شرطة بغداد الرصافة العميد الحقوقي رضا قحطان الصافي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الإجراءات التي شرعت بها قيادة شرطة بغداد الرصافة بعد تسلم اللواء شعلان الحسناوي منصب قائد الشرطة، هي بناء ودعم مراكز الشرطة ودعمها بمنتسبين أكفاء لإدارة المراكز المعنية بالإضافة الى دعمها بعجلات حديثة لتكون هناك دوريات مستمرة في المناطق السكنية".وأشار الى أن" شرطة بغداد حرصت على إنهاء الجريمة من خلال معالجتها قبل وقوعها وفي حال حدوثها إلقاء القبض على الجناة بعد حدوث الجريمة بأقل من 24 ساعة"، مؤكداً أنه "تم التقليل من (الدگات) العشائرية حتى وصلت إلى نسبة الصفر خلال الشهر الحالي".وأضاف أن "القيادة فعلت دور النجدة وشرعت بشطرها لأكثر من أربع قواطع لتكون رد فعل دوريات النجدة اتجاه الجرائم الآنية سريعة"، موضحاً أنه "وخلال فترة ثلاثة أشهر من تسلم القيادة الجديدة أن نسبة الجريمة في قاطع الرصافة انخفضت إلى 35 بالمئة فقط".وحول حصر السلاح بيد الدولة ولجنة شراء الأسلحة أكد الصافي أن" اللجنة برئاسة قائد شرطة بغداد الرصافة لحصر السلاح بيد الدولة التي شرعت المراكز والمديريات وباسناد مباشر من شعبة حصر السلاح بيد الدولة من مقر القيادة وبتوجيه مباشر من قائد الشرطة لشراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبعدها تكون إجراءات الإجازات للأسلحة الخفيفة لكل دار".