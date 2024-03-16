2024-03-16 12:48:12 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ رئيس الجمعيَّة التعاونيَة للإسكان الحالي، ومدير بلديَّة العمارة السابق و”الموقوف على ذمة قضايا”؛ وذلك على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بالمال العام. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أنه “تم تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة […]

ظهرت المقالة أحدهما ما زال في منصبه: القبض على مسؤولين استوليا على 255 دونماً تعود ملكيتها للدولة أولاً على Eishan.