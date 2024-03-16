2024-03-16 12:48:12 - المصدر: منصة إيشان

أكدت هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت، بأن العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال شهر شباط الماضي. وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه منصة “إيشان”، إن “مبيعات المنازل في تركيا انخفضت بنسبة 44.9% في شباط الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، وأصبحت ألفاً و846 منزلاً، وحصلت إسطنبول على […]

ظهرت المقالة خلال شهر شباط.. العراقيون في المرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا أولاً على Eishan.