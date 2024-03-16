2024-03-16 12:48:12 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، استمرار الجهود الحكومية في إنصاف أبناء الشعب العراقي ممن تعرضوا للظلم، وتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم. وقال السوداني، في تدوينة له على منصة “إكس” تابعتها منصة “إيشان”، إنه “في الذكرى الـ36 لفاجعة حلبجة، نستذكر بألم هذه الجريمة وضحاياها، وهي تؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور، وجرائمه بحق […]

ظهرت المقالة السوداني في ذكرى” فاجعة” حلبجة: جريمة تؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور أولاً على Eishan.