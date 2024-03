بالصور: بلدية الناصرية تباشر بعملية فرز مقاطعات قطع الاراضي السكنية

2024-03-16 12:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت بلدية الناصرية عن مباشرتها باعمال فرز مقاطعات الاراضي التي تم توزيعها على المواطنين ضمن الشرائح المستحقة ضمن الوجبات الماضية.انتهى.

