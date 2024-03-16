2024-03-16 12:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر لكم شبكة أخبار الناصرية اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم السبت 16 آذار للعام 2024. سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 150500 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل...

The post سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم السبت 16 آذار first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم السبت 16 آذار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.