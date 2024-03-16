2024-03-16 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة أوساسونا، المقرر لها اليوم السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني. وشهدت اختيارات أنشيلوتي غياب الخماسي: تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وداني سيبايوس للإصابة، بجانب جود بيلينجهام للإيقاف. وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، على النحو التالي: حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، […]

ظهرت المقالة غيابات ريال مدريد في مواجهة أوساسونا أولاً على ايرث نيوز.