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النزاهـة تنفذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق

النزاهـة تنفذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق
النزاهـة تنفذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق
2024-03-16 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت ، عن تنفـيذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق. وأفادت الهيئة في بيان تلقته “ايرث نيوز ” بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة، إذ تمكَّن فريق […]

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