2024-03-16 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت ، عن تنفـيذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق. وأفادت الهيئة في بيان تلقته “ايرث نيوز ” بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة، إذ تمكَّن فريق […]

ظهرت المقالة النزاهـة تنفذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق أولاً على ايرث نيوز.