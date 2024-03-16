2024-03-16 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية الروسية، هجمات سيبرانية، وأخرى بالصواريخ والمسيرات أيضا. فقد أعلن “حزب روسيا المتحدة الحاكم” أن جميع خدماته الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني واسع النطاق، مضيفاً أنه علق خدماته غير الأساسية لصد الهجوم. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع، أن أنظمتها الجوية أسقطت 8 صواريخ من راجمات “آر إم-70 فامبير” ومسيرتين أوكرانيتين […]

ظهرت المقالة في ثاني يوم من الانتخابات الروسية.. هجمات سيبرانية ومسيرات أولاً على ايرث نيوز.