2024-03-16 13:12:13 - المصدر: قناة الثامنة

حذّرت الأمم المتّحدة من مواجهة ملايين السودانيين خلال الاشهر المقبلة، انعدام الامن الغذائي بشكل كارثي بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم منذ قرابة عام. وكتب منسّق الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي أنّه "من دون مساعدات إنسانية عاجلة ووصول للمنتجات الأساسية" فإنّ ما يقرب من 5 ملايين سوداني، يعانون بالفعل من حالة طوارئ غذائية، "يمكن أن ينزلقوا إلى انعدام أمن غذائي كارثي في بعض أنحاء البلاد في الأشهر المقبلة". وتقيس وكالات الأمم المتّحدة حالات انعدام الأمن الغذائي في العالم على سلّم يضمّ خمس مراحل أقصاها هي حالة المجاعة، وتحتلّ حالة الطوارئ الغذائية على هذا