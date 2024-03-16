بغداد تؤكد دعمها لحلبجة وانصاف ابنائها

2024-03-16 13:12:13 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، استمرار الجهود الحكومية في إنصاف أبناء الشعب العراقي ممن تعرضوا للظلم، وتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم. وقال السوداني، في تدوينة له على منصة إكس "في الذكرى الـ36 لفاجعة حلبجة، نستذكر بألم هذه الجريمة وضحاياها، وهي تؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور، وجرائمه بحق أبناء شعبنا الكردي وباقي أطياف الشعب العراقي". وأكد أن "هذه المأساة ستبقى حاضرة في الوجدان، وتحثنا نحو بذل المزيد لتعزيز نظامنا الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "الجهود الحكومية تستمر في إنصاف أبناء شعبنا ممن تعرضوا للظلم، وتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم". ومن جانبها ذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان "برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بدأت