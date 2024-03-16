شباب الشرطة عازم على تحقيق الفوز في مواجهة الزوراء

2024-03-16 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض فريق شباب الشرطة عصر اليوم السبت في ملعب الزوراء مباراة الديربي أمام نظيره الزوراء لحساب دوري الشباب للموسم الحالي (2023-2024).وقال مدرب شباب الشرطة محمد محسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"فريقنا الشبابي يسير بخطى ثابتة بالرغم من تعثره في مباراته الأولى أمام فريق الحدود، لكن الجهاز الفني قام بتجميع أوراق الفريق من جديد ونجح في الفوز في المباراتين الأخيرتين ضد الصناعة وأمانة بغداد".وأضاف أن "هذه النتائج أعطت اللاعبين ثقة كبيرة وهو عازم على تحقيق الفوز في مباراة اليوم التي تعتبر الأهم كون الفوز فيها سيضعنا في صدارة ترتيب المجموعة، إضافة الى عودة بعض اللاعبين المصابين وجاهزيتهم التامة لهذه المواجهة المهمة ".وأوضح أن "مواجهة فريق الزوراء صعبة للغاية بالنظر لما يمتلكه الفريق المنافس من جهاز فني ولاعبين جيدين، لكن هذا سيحفزنا على تقديم أداء جيد وتحقيق العلامة الكاملة ".