رئيس الوزراء: العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة

2024-03-16 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة ميدانية إلى مشروعي فندقي ريكسوس وموفنبيك، اللذين يجري تنفيذهما وسط العاصمة بغداد، واستمع إلى عرض مفصل عن الأعمال التنفيذية لكلا المشروعين، واطلع على مراحل الإنجاز".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "مدينة بحجم العاصمة بغداد بحاجة ماسة إلى الفنادق الكبيرة، لما تشهده من حركة سياحية ووفود رسمية، واحتضانها على مدار العام مؤتمرات عربية وإقليمية ودولية عديدة، حيث تصل نسبة إشغال الفنادق في الوقت الحالي إلى 100%".وبين أن "العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لاستكمال هذين الفندقين وباقي الفنادق الكبيرة، التي يجري تنفيذها حاليا في بغداد".ولفت البيان، إلى أن "هذين المشروعين ضمن عدة مشاريع فندقية يجري تنفيذها في بغداد، وقد مهدت لها الحكومة ودفعت بها عبر الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، بما يساعد في إنجازها بالوقت المطلوب".