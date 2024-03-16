2024-03-16 13:36:02 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هاديأعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، نتائج متابعة ملف الأدوية غير المرخصة والمهربة في المحافظة خلال 6 أشهر.وقال مدير دائرة صحة ديالى، حيدر جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة، وجه بمتابعة ملف الأدوية خارج الفحص والمهربة إلى الداخل بصورة غير نظامية، وخلال 6 أشهر من هذا العمل تم ضبط 33 عجلة محملة بأدوية مخالفة لا تحمل شهادة فحص أو منشأ وغير مسجلة لدى وزارة الصحة".وأضاف جاسم، أن "الأدوية تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة وزارة الصحة لغرض إتلاف هذه المواد والتي يبلغ وزنها ما يقارب 153 طناً".وتابع أن "إحباط عمليات تهريب الأدوية يتم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ويؤكد حرص صحة ديالى على سلامة المواطنين وإبعاد مخاطر هذه السموم عنهم".من جانبه، قال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "خلال شهر آذار الحالي، تم ضبط 9 شاحنات محملة بالأدوية غير المرخصة والداخلة إلى المحافظة بصورة غير قانونية".ولفت العزاوي، إلى أن "الأدوية تمت مصادرتها بمحضر وأمر من قاضي التحقيق، وسيتم فحصها من قبل الوزارة ليتم إتلافها حال تأكد عدم صلاحيتها".