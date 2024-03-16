السوداني: نسبة إشغال الفنادق في بغداد تصل إلى 100 بالمئة

2024-03-16 13:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن نسبة إشغال الفنادق في العاصمة بغداد تصل الى 100 بالمئة لإستقبالها الوفود الرسمية والفعاليات.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها إلى مشروعي فندقي ريكسوس وموفنبيك، اللذين يجري تنفيذهما وسط العاصمة بغداد، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الاعلامي.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن مدينة بحجم العاصمة بغداد بحاجة ماسة إلى الفنادق الكبيرة، لما تشهده من حركة سياحية ووفود رسمية، واحتضانها على مدار العام مؤتمرات عربية وإقليمية ودولية عديدة.

وقدّر رئيس مجلس الوزراء، نسبة إشغال الفنادق في الوقت الحالي بأنها إلى 100%، مبينا أن العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لاستكمال هذين الفندقين وباقي الفنادق الكبيرة، التي يجري تنفيذها حاليا في بغداد.

وتابع البيان أن هذين المشروعين ضمن عدة مشاريع فندقية يجري تنفيذها في بغداد، وقد مهدت لها الحكومة ودفعت بها عبر الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، بما يساعد في إنجازها بالوقت المطلوب.