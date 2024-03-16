"الباميا العراقية" تتخطى حاجز المعقول في كركوك

2024-03-16 13:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار "الباميا" في السوق المحلية العراقية، يوم السبت، ارتفاعا تجاوز حدود 40 الف دينار، في وقت استقرت أسعار الطماطم بعد موجة ارتفاع بلغت 1500 دينار.

ويقول محمود جليل، وهو أحد تجار "علوة كركوك لبيع الخضار"، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الجملة للكيلو غرام الواحد من خضار الباميا قد وصل بحدود 35 الف دينار، ليباع بالمفرد بسعر 40 الى 45 الف دينار عراقي"، مبينا أن "هذه الأسعار مرتفعة كون هذا المنتوج صيفي ويباع في غير موسمه ويتجاوز سعر الصندوق الواحد منه 700 ألف دينار".

وأضاف أن "السعر وارتفاعه مرتبط أيضا كون هذه المادة عليها طلب وزيادة في شهر رمضان المبارك، ولهذا أي زيادة في الطلب يجابهه ارتفاع سواء بسعر الباميا أو اي منتوج اخر"، مشيراً إلى أن "سعر الطماطم شهد استقرارا في اسعار البيع لهذا اليوم بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منه 1500 دينار، واليوم يباع بحدود الف دينار الى 750 دينار.

ويقول تميور عباس، وهو أحد الباعة في سوق كركوك الرئيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الجملة عند شراء منتوج الباميا يصل الى 35 الف دينار للكيلوغرام الواحد ويباع حسب البائع بحدود 40 الف دينار او اكثر بقليل".

ويؤكد أن "المنتوج كونه في غير موسمه يكون مرتفعا، وهناك طلب عليه من قبل المواطنين في شهر رمضان المبارك، وخاصة البترة منها والتي تكون سمينة وقصيرة وتمتاز بطعم مميز".

فيما يقول هلو جبار ، وهو أحد سكان محافظة كركوك، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا السعر كبير على المواطن ذو الدخل المحدود، إذا أن كيلو غرام واحد من الباميا مع كيلوغرام من لحم الغنم يكون السعر 75 الف دينار لقدر واحد يكفي لأربعة أشخاص أو أكثر وهذا لوجبة واحدة فقط دون الامور الاخرى".

وتابع "مع انها من الاكلات المعروفة كونها الاغلى سعرا في أول موسمها والمرغوبة من كل العائلات التي تتهافت على شرائها بمجرد وصولها الى السوق، الا ان البعض لا يستسيغها ويستغرب ارتفاع سعرها عند نزولها الى الاسواق اول الموسم ".