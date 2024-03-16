السوداني: نسبة إشغال الفنادق ببغداد حاليا 100% والعراق يشهد حركة سياحية

2024-03-16 13:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (16 آذار 2024)، متابعة ميدانية لمشروعي فندقي ريكسوس وموفنبيك وسط العاصمة بغداد، فيما لفت الى نسبة إشغال الفنادق ببغداد حاليا 100%.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مشروعي فندقي ريكسوس وموفنبيك، اللذين يجري تنفيذهما وسط العاصمة بغداد"، مبيناً أن "السوداني استمع إلى عرض مفصل عن الأعمال التنفيذية لكلا المشروعين، واطلع على مراحل الإنجاز".

ووفقا للبيان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن "مدينة بحجم العاصمة بغداد بحاجة ماسة إلى الفنادق الكبيرة، لما تشهده من حركة سياحية ووفود رسمية، واحتضانها على مدار العام مؤتمرات عربية وإقليمية ودولية عديدة، حيث تصل نسبة إشغال الفنادق في الوقت الحالي إلى 100%"، موضحاً أن "العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لاستكمال هذين الفندقين وباقي الفنادق الكبيرة، التي يجري تنفيذها حاليا في بغداد".

يذكر أن هذين المشروعين ضمن عدة مشاريع فندقية يجري تنفيذها في بغداد، وقد مهدت لها الحكومة ودفعت بها عبر الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، بما يساعد في إنجازها بالوقت المطلوب.



