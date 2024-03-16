صلاح الدين تعلن اسماء المقبولين من درجات العقود المخصصة للتربية

2024-03-16 13:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين، اليوم السبت (16 آذار 2024)، اسماء المقبولين من درجات العقود المخصصة للمديرية من قبل الوزارة.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المديرية تعلن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية".

واضاف، أن "هذه الاسماء غير نهائية و قابلة للتغيير وحسب الاوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح، حيث سيتم فتح باب الاعتراض ولمدة 14 يوم من تاريخ إعلان اسماء المرشحين".

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