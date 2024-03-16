هل تعلن حالة الاستنفار؟.. بدء تدفق السيول في الوديان الحدودية شرق العراق

2024-03-16 13:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت (16 اذار 2024)، عن بدء تدفق السيول في اثنين من الوديان الحدودية شرق العراق.

وقال مدير ناحية قزانية (93كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مدن وقصبات المناطق الحدودية شرق ديالى ومنها قزانية تباينت فيها معدلات هطول الامطار بالساعات الماضية، لكن ذروتها كانت في مندلي القريبة وبلغت اكثر من 55 ملم".

وأضاف الخزاعي، ان "مناطق الشريط الحدودي العراقي- الإيراني هي الأخرى شهدت موجة امطار غزيرة أسهمت في تدفق سيول في واديي مويلح وحزام وبمعدلات متوسطة حاليا"، لافتا الى ان "المياه ستذهب في عمق المنحدرات دون اي استفادة منها باستثناء زيادة رصيد المياه الجوفية".

وأشار الى ان "تدفق السيول لا يشكل خطر على القرى او المناطق الزراعية ما استدعى عدم اعلان حالة الاستنفار بالوقت الحالي مع إبقاء حالة الرصد المستمر تحسبا لأي مفاجأت في قوة السيول".

وكانت عدد من المحافظات العراقية من بينها ديالى، شهدت خلال اليومين الماضيين امطارا غزيرة.

وكان الراصد الجوي صادق عطية، كشف السبت (16 آذار 2024)، عن توقعاته بشأن تحديثات الطقس، فيما حذر من غزارة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة في عموم البلاد.

وقال عطية في تدوينة عبر فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "ستنتهي فرص هطول الامطار قبل ظهر اليوم بالمناطق التي تتأثر بها حاليا وهي ميسان وديالى"، مبيناً أنه "ربما تستمر في شرق محافظة واسط بعد الظهر، وتعود الأجواء للاستقرار المؤقت بانتظار تأثير حالة منتصف الأسبوع التي ستبدأ تأثيراتها اعتبارا من يوم الاثنين وذروتها يوم الثلاثاء ونهاية يوم الأربعاء".

وأضاف: " لا تستمعوا للتهويل، لكن علينا الحذر في جميع المدن من غزارة الامطار في اماكن وشدتها احيانا، بالإضافة الى نشاط الرياح السطحية وما تحمله من أتربة يومي الاثنين والثلاثاء".

وحذر عطية أيضا "من صواعق البرق، مع فترات من الحالوب، ومن تقلبات درجة الحرارة وانخفاضها يوم الثلاثاء لعدة درجات".

وتابع: "لا ينصح بالسفر برا وبحرا مساء الاثنين ويوم الثلاثاء لغاية صباح الأربعاء المقبل".