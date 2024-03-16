تمتع بأجواء صيفية باردة ومنعشة مع الإصدار الأحدث لمكيف الهواء الحائطي العملاق من سامسونج

2024-03-16 13:45:29 - المصدر: سامسونج

حرصت سامسونج منذ نشأتها على تضمين منتجاتها بأحد التقنيات والمواصفات لتلائم حاجات عملائها وفقًا لظروفهم المعيشية، واليوم تجسد ذلك بأبهى صورة عبر إطلاقها مكيّف الهواء الحائطي العملاق في العراق. إذا يمتاز المكيف الجديد بحجم استثنائي ضخم للوحدة الخارجية يضمن أقوى تبريد ممكن في الأجواء الصيفية الحارة في العراق.

قوة تبريد سريعة ودفع هواء قوي

بدايةً، يضم مكيّف الهواء الحائطي الجديد من سامسونج وحدة خارجية عملاقة أكبر بـ 33% من الحجم المعتاد، الأمر الذي يحقق قوة تبريد سريعة، ودفع هواء قوي يضمن تبريد الغرفة بسرعة وكفاءة. كما يعمل وضع التبريد السريع بأقصى سرعة للمروحة قبل أن يهدأ. وبذلك، يبرِّد أو يدفّئ الغرفة بصورة أسرع مقارنةً بالوضع العادي، كما يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة في أقل وقت. باختصار، إنَّه الوضع المثالي للشعور الفوري بالراحة من حرارة الطقس بالخارج.

هذا ويعمل مكيّف الهواء الحائطي العملاق الجديد على تبريد جميع أركان الغرفة عن طريق تحريك الهواء تلقائيًّا على نحو متساوٍ في جميع الاتجاهات، إذ تتحكم وظيفة “تحريك الهواء تلقائيًّا في اتجاهين” في اتجاه تدفق الهواء بصورة تلقائية، وبذلك يُوزَّع الهواء سريعًا وعلى نحو متساوٍ في جميع الأنحاء. فهي قادرة على دفع الهواء البارد أو الدافئ لمسافات أبعد وفي كل اتجاه لضمان تحقيق أقصى درجات الراحة.

ومن الجدير ذكره أنه تم ترقية أداء مكيّف الهواء الحائطي العملاق بتبريد الغرفة لفترات طويلة بفضل المكثف DuraFin+ الذي صُممت زعانفه من مادة مضادة للتآكل لحماية المكثف من الصدأ، مما يساعدك في الإبقاء على الأداء المثالي للمبادل الحراري.

فلاتر HD عالية الكفاءة مع خاصية إزالة الرطوبة

يحتوي مكيّف الهواء الحائطي العملاق الجديد من سامسونج على فلاتر HD عالية الكفاءة من حيث التقاط الغبار والملوثات والمواد المسببة للحساسية المحمّلة مع الهواء، مثل حبوب اللقاح والجراثيم ووبر الحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى خاصية إزالة الرطوبة. كما أنَّ هذه الفلاتر قابلة للغسل بالماء ثم إعادة استخدامها من جديد.

هذا ويتوفر مكيّف الهواء الحائطي العملاق الجديد بسعة 1 طن، و1.5 طن، و2 طن، مع ضمان يصل إلى 5 سنوات على الضاغط، وذلك في جميع معارض موزعين ووكلاء الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع مدن ومحافظات العراق، بالإضافة إلى متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط هنا.