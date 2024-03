كهرباء ذي قار تعقد اجتماعا مع الشركة الصينية المنفذة لمطار الناصرية

2024-03-16 13:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: عقد مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار عبد المجيد علاء مجيد اجتماعا موسعا مع الشركة الصينية المنفذة لمطار الناصرية لمناقشة احتياجات المشروع لبطاقة الكهربائية. وأعرب مجيد في بيان له اطلعت الشبكة عليه، عن استعداد شركة توزيع الكهرباء في ذي قار لتقديم التسهيلات كافة لإيصال التيار الكهربائي لموقع...

