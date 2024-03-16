2024-03-16 13:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت دائرة انواء الناصرية، ان تشهد الاجواء استقراراً اثر مرتفع جوي قادم من جنوب تركيا. وقال مدير انواء الناصرية احمد كريم لشبكة أخبار الناصرية، ان المرتفع الجوي الذي سيؤثر على محافظة ذي قار قادم من جنوب تركيا يكون فيه الاجواء مستقرة والرياح معتدلة السرعة تكون فيه الرياح...

The post انواء الناصرية: مرتفع جوي يؤثر على المحافظة first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post انواء الناصرية: مرتفع جوي يؤثر على المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.