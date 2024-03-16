2024-03-16 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن هناك 4 خيارات حول مستقبل غزة جميعها سيئة، إلا أنه رتبها من حيث شدة الضرر. أعقب ذلك وقوع تجاذبات بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي “الكابينت” الإسرائيلي وغالانت، بعد حديثه عمَّا رأى أنها “خيارات مستقبل غزة السيئة”. وذكرت قناة “الأخبار 12” الإسرائيلية، أن غالانت […]

ظهرت المقالة غالانت: بقاء سلطة “حماس” بعد الحرب هو الأسوأ بين 4 خيارات أولاً على ايرث نيوز.