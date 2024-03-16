السوداني: العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة

2024-03-16 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة ميدانية إلى مشروعي فندقي ريكسوس وموفنبيك، اللذين يجري تنفيذهما وسط العاصمة بغداد، واستمع إلى عرض مفصل […]

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