2024-03-16 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد. وذكر بيان للوزراة ورد” ايرث نيوز” أنه “تمكنت مفارز الفرقة الآلية والقطعات الملحقة بها بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على (4) متهمين بمواد قانونية تنوعتْ بين ( القتل ، المخدرات ، خيانة امانة ،التجاوز على الأراضي الزراعية) […]

ظهرت المقالة في بغداد.. القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مُختلفة أولاً على ايرث نيوز.