2024-03-16 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين اليوم السبت، اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية، فيما بينت ان هذه الاسماء غير نهائية و قابلة للتغيير وحسب الاوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح، حيث سيتم فتح باب الاعتراض ، ولمدة 14 يوم من تاريخ إعلان اسماء المرشحين. رابط […]

ظهرت المقالة تربية صلاح الدين تعلن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود أولاً على ايرث نيوز.