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تربية صلاح الدين تعلن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود

تربية صلاح الدين تعلن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود
تربية صلاح الدين تعلن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود
2024-03-16 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين اليوم السبت، اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية، فيما بينت ان هذه الاسماء غير نهائية و قابلة للتغيير وحسب الاوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح، حيث سيتم فتح باب الاعتراض ، ولمدة 14 يوم من تاريخ إعلان اسماء المرشحين. رابط […]

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