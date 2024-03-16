2024-03-16 14:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا للأسبوع الثامن على التوالي، على الرغم من ضعف الإقبال على المخاطرة بسبب تزايد المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة. تحركات الأسهم سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 504.80 نقطة، على الرغم من تراجعه بنسبة […]

ظهرت المقالة للأسبوع الثامن على التوالي.. الأسهم الأوروبية باللون الأخضر أولاً على ايرث نيوز.