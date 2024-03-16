هنري يخطط لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن مبابي

2024-03-16 14:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يرفض تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، الاستسلام أمام فكرة الغياب المحتمل لكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن المشاركة في الأولمبياد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير بأن اللاعب على أعتاب الانتقال مجانا إلى ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، لم يفقد هنري الأمل في مشاركة مبابي بالأولمبياد، رغم الخطاب الرسمي الذي أرسله ريال مدريد منذ أسبوعين يرفض خلاله مشاركة لاعبيه بالبطولة التي تحتضنها باريس.

وحصلت الصحيفة الفرنسية على نسخة من الخطاب، الذي جاء فيه: "فيما يتعلق بطلبكم الخاص بالاستدعاء المحتمل للاعبينا إدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي، نأسف لإبلاغكم أنه نظرًا لحقيقة أن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لن تقام في مواعيد الفيفا، فإن نادينا لا يوافق على استدعاء هؤلاء اللاعبين".

وأشارت إلى أن خطاب ريال مدريد جاء ردا على طلب استدعاء أولي لكامافينجا وميندي، ولم يذكر الميرنجي أوريلين تشواميني أو مبابي لأن الأول غير مستدعى من قبل هنري، بينما الثاني لم ينضم رسميا إلى الملكي.

وأفادت بأنه رغم وضوح رد ريال مدريد، لكن هنري لن يستسلم، وينوي التواصل مع قادة الميرينجي، عقب التوقف الدولي المقبل، لإقناعهم بالتخلي عن كامافينجا وميندي في الأولمبياد.

كما ذكرت أن الاتحاد الفرنسي وهنري يخططان أيضا للتواصل مع مبابي وناديه المستقبلي (سواء كان ريال مدريد أو نادٍ آخر) لإقناع جميع الأطراف بمشاركة اللاعب في الأولمبياد مع فرنسا.

المصدر: كوورة