2024-03-16 14:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكتشف الباحثون أن وزن ثعابين الأصلة الشبكية والنمرية الداكنة اللون، وهما نوعان من الثعابين المشهورة في جنوب شرق آسيا، يزداد بسرعة على الرغم من كميات الطعام القليلة التي تأكلها. ويشير الباحثون، إلى أن هذه الثعابين تتناول كمية قليلة من الطعام خلال الأشهر الـ 12 الأولى من حياتها، ولكنها مع ذلك تنمو بسرعة كبيرة. […]

ظهرت المقالة علماء البيئة يقترحون تربية الثعابين الكبيرة لإنتاج اللحوم أولاً على ايرث نيوز.