2024-03-16 14:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شهدت منصة فيسبوك في الولايات المتحدة مؤخراً عمليات احتيال من نوع جديد استهدفت رجال أعمال وأغنياء ومستثمرين في البورصة ونهبت منهم ملايين الدولارات. إعلانات مزيفة فقد تعرض العديد من المستثمرين الأميركيين لعمليات احتيال عبر انتحال شخصياتهم وتقديم نصائح لمستثمرين آخرين من خلال إعلانات مزيفة، أدت إلى خسارتهم ملايين الدولارات، حسب صحيفة “وول ستريت […]

ظهرت المقالة نهبوا ملايين عبر فيسبوك..عملية احتيال استهدفت شخصيات أثرياء ومشاهير أولاً على ايرث نيوز.