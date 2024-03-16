2024-03-16 14:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقدت قيادات من حركة “حماس” وجماعة “أنصار الله” اليمنية اجتماعا لمناقشة ما وصفته بأنه “آليات تنسيق أعمال المقاومة” ضد إسرائيل. ووصفت صحيفة “الشرق الأوسط” هذا الاجتماع بالنادر، مشيرة إلى أنه عُقد الأسبوع الماضي حيث شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع حركة “أنصار الله” اليمنية. وصرح مصدر، […]

ظهرت المقالة اجتماع بين “حماس” و”أنصار الله” لتنسيق العمل ضد إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.