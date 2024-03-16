2024-03-16 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم السبت، تحسن الوضع المائي في العراق مقارنة بالعام الماضي، فيما أكد أن زيارته إلى سوريا أثمرت عن نتائج إيجابية جداً.وقال ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع المائي تحسن عن العام الماضي، وهذا مؤشر لدى الوزارة بناء على الخزين المائي في سدودنا وخزاناتنا، إضافة إلى التواصل المستمر مع دول الجوار المعنيين بتأمين الحصص المائية المعقولة والعادلة للعراق".وأضاف أن "الزيارة التي أجراها إلى سوريا كانت نتائجها إيجابية جداً، إذ تم إطلاق معدل 500 متر مكعب في الثانية إلى حدود مدينة حصيبة وسد حديثة، والبدء ببناء خزين في سد حديثة".ولفت إلى أن "سد حديثة تعرض إلى انخفاض هائل في كميات المياه خلال العام الماضي، إلا أنه يشهد حالياً تغيراً إيجابياً ملموساً بعد تحقيق نمو الخزين المائي لمواجهة الصيف المقبل"، مؤكداً أن "الوضع المائي بأفضل مما كان عليه في العام الماضي".