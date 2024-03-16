استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى منذ 4 أشهر

2024-03-16 14:36:02 - المصدر: واع

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سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية نحو 4% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند سعر 85.34 دولاراً بمكاسب أسبوعية نحو 3.9%، فيما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي عند 81.04 دولاراً للبرميل مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً نحو 3.8%.

واستقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بعد أن عزز تمديد خفض إنتاج دول "أوبك+" التوقعات بأن سوق النفط الخام يتجه نحو العجز.

المصدر: العربية