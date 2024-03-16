2024-03-16 14:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

تسببت محولة كهرباء باندلاع مناوشات كلامية بين عضوين في مجلس محافظة واسط، في منشور على موقع فيسبوك، حيث حاول كلا العضوين الادعاء بجلب محولة الكهرباء لأحد المناطق في قضاء العزيزية.

القصة بدأت حين نشر عضو مجلس محافظة واسط، حيدر عجاج الشمري، منشورا على صفحته تحدث خلاله عن اكمال تجهيز منطقة الخماس بمحولات الكهرباء، الأمر الذي أغاض عضوا آخر في المجلس، وهي رسل إحسان الشمري.

وبحسب المنشور، تدخلت الشمري وعلقت بالسؤال عن الجهة التي استطاعت احضار محولة الكهرباء للمنطقة المذكورة، في إشارة إلى أن عضو مجلس المحافظة حاول سرقة جهود آخرين.

رد الشمري على تعليق زميلته في المجلس، بأنه من استحصل الموافقات بشأن محولة الكهرباء، فعادت زميلته في المجلس، وكذبت ادعائه.

يذكر أن العضوين المتصارعين على محولة الكهرباء، فازا بعضوية مجلس محافظة واسط عن قضاء العزيزية.







