2024-03-16 14:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في شرطة ذي قار، بانه شرطة ذي قار تلقت بلاغا من زوج استنجد بالشرطة ضد زوجته في قضاء الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان الخط الساخن لقيادة شرطة ذي قار تلقت بلاغا من احد المواطنين يدعوهم لانقاذه من زوجته بعدما ابرحته ضربا وهددت بنحره...

The post شرطة ذي قار تتلقى بلاغا من مواطن يستنجد من زوجته first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post شرطة ذي قار تتلقى بلاغا من مواطن يستنجد من زوجته appeared first on شبكة اخبار الناصرية.