السوداني: مدينة بحجم بغداد بحاجة ماسة إلى الفنادق الكبيرة

2024-03-16 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، خلال زيارته إلى مشروعي فندقي ريكسوس وموفنبيك، اللذين يجريتنفيذهما وسط بغداد، أن مدينة بحجم العاصمة بحاجة ماسة إلى الفنادق الكبيرة. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى مشروعي فندقي ريكسوسوموفنبيك، اللذين يجري تنفيذهما وسط العاصمة بغداد، واستمع إلى عرض مفصل عن الأعمال التنفيذية لكلا المشروعين، واطلع على مراحلالإنجاز. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مدينة بحجم العاصمة بغداد بحاجة ماسة إلى الفنادق الكبيرة، لما تشهده من حركة سياحية ووفود رسمية،واحتضانها على مدار العام مؤتمرات عربية وإقليمية ودولية عديدة، حيث تصل نسبة إشغال الفنادق في الوقت الحالي إلى 100. وبين السوداني أن العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لاستكمال هذين الفندقين وباقيالفنادق الكبيرة، التي يجري تنفيذها حاليا في بغداد. واشار البيان الى أن هذين المشروعين ضمن عدة مشاريع فندقية يجري تنفيذها في بغداد، وقد مهدت لها الحكومة ودفعت بها عبرالإصلاحات الاقتصادية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، بما يساعد في إنجازها بالوقت المطلوب.