بينهم صيني.. مصرع وإصابة 3 أشخاص جنوبي العراق

2024-03-16 14:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتسجيل حوادث أمنية عدة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، بينها إصابة مواطن صيني الجنسية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلة عمرها 5 سنوات توفيت نتيجة حادث دهس على الطريق العام الرابط بين قضاء الجبايش والبصرة، وجرى توقيف السائق على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 36 من قانون المرور".

وأضاف المصدر، أن "مواطناً أصيب برصاصات عدة في جسده نتيجة تعرضه لهجوم مسلح بمنطقة الإسكان الصناعي وسط مدينة الناصرية، على يد مجهولين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وسهلت نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأشار المصدر، إلى أن "مواطناً صيني الجنسية في الأربعينيات من عمره، أصيب بجروح بليغة أثناء سقوطه من مكان عالٍ في أحد المدارس التي يعمل فيها بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار، حيث تم نقله إلى مركز المحافظة، لغرض تلقي العلاج اللازم".