"القصخون" والإنشاد تعود لأمسيات الموصل الرمضانية.. صور

2024-03-16 15:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظمت مؤسسة تراث الموصل امسية رمضانية احتفاءً، قدم من خلالها فعاليات تحاكي أجواء الشهر الفضيل.

وقال رئيس مؤسسة تراث الموصل أيوب ذنون، لوكالة شفق نيوز، إن الحفل يأتي ضمن منهاج المؤسسة لشهر رمضان حيث ضم الحفل أربع فقرات وهي "القصخون" أو "الحكواتي" وفرقة إنشاد دينية، وبازار للأعمال اليدوية ومسابقات رمضانية جرى إشراك الجمهور فيها.

وأشار ذنون إلى أن هذه الطقوس تأتي مكملة لبرامج المؤسسة التراثية، والتي كان من ضمنها الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية التي تعد ارثاً من الماضي.

و"القصخون" تتكون من كلمتين: (القصة) وتعني الحكاية و (خون) هو راوي القصة والمحترف لهذا الفن، وهي من العادات والتقاليد المعروفة في الموصل منذ قرون، وتلاشت في السنوات الاخيرة سيما بعد سطوة تنظيم داعش عام 2014.