ضمن إجراءات دعم أسعار اللحوم.. الزراعة تخصص 5 مليارات دينار لمربي الجاموس

2024-03-16 15:30:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلاميأكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن إجراءات دعم أسعار اللحوم لا تقتصر على شهر رمضان ولن تتوقف، مشيرة الى أنها خصصت خمسة مليارات دينار لدعم مربي الجاموس.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة والوزارة اتخذت عدة إجراءات وقرارات من أجل مواجهة ارتفاع أسعار السلع الزراعية والمواد الغذائية في شهر رمضان، من ضمنها السماح باستيراد المواشي الحية لأغراض الذبح وأيضاً لأغراض التربية، بالإضافة إلى استيراد اللحوم الحمراء من البلدان الخالية من الإصابات حسب النشرة الصادرة من منظمة الصحة العالمية الحيوانية خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 % على الاستيراد المواشي من خارج العراق ".وأضاف الجبوري أن" الوزارة ستقدم دعماً إلى مربي الحيوانات خاصة في جنوب العراق ومربي الجاموس بقيمة خمسة مليارات دينار من أجل شراء الأعلاف وتوزيعها مجاناً، وكذلك توزيع الذرة الصفراء على المربين في عموم محافظات البلاد وبأسعار مدعومة، وأيضاً التعاقد مع وزارة التجارة من أجل توزيع النخالة على عموم مربي الثروة الحيوانية"، مشيراً الى أن "هذا الإجراء سيسهم بتخفيض كلف الإنتاج وخفض أسعار المنتجات".وبين أن" جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة ستعمل على استقرار أسعار اللحوم الحمراء في عموم المحافظات خلال شهر رمضان والأشهر القادمة، وأيضا سوف يكون هناك دعم إلى قطاع الثروة الحيوانية الموجود في العراق وبالتالي ستكون هناك تنمية للثروة من خلال تجديدها باستيراد المواشي لأغراض التربية بصورة كبيرة التي سبق أن كانت لأغراض الذبح".وأوضح أنه "من ضمن القرارات التي اتخذتها الوزارة أيضاً السماح بنقل الثروة الحيوانية بين المحافظات، الذي سيكون عاملاً إيجابياً في توفير اللحوم في عموم العراق، وكذلك السماح للمستوردين لاختيار عدة مجازر لأغراض الذبح في عدة مناطق من البلاد حيث سيسمح بنقل الثروة الحيوانية الموجودة في أي محافظة إلى المحافظات الأخرى وجزر تلك المواشي، وهذا العامل سيقلل من الكلف التي يتحملها المستورد، وأيضاً يتحملها المواطن ككلفة إنتاج".وأكد الجبوري أن "هناك تنسيقاً مباشراً بين وزارتي الزراعة والداخلية المتمثل بمديرية الجريمة المنظمة، وأيضاً الأمن الاقتصادي للحد من التلاعب في الأسعار المواد الزراعية والغذائية، ومنها اللحوم الحمراء والدجاج وبيض المائدة خاصة في شهر رمضان، فضلاً عن وجود تعاون مع المستثمرين والمنتجين في العراق من خلال مشاريع إنتاجية كبرى في مجال إنتاج الثروة الحيوانية وفي إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وطرح المنتجات خلال شهر رمضان سيكون عاملاً إيجابياً على استقرار أسعار السلع الزراعية".وأوضح الجبوري أن "العجول التي تم استيرادها حاليا ستبقى بالحجر البيطري لغرض التأكد من خلوها من الإصابات وستوزع خلال هذا الأسبوع في جميع أسواق محافظات العراق ما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء"، مبيناً أن" هناك كميات كبيرة من المواشي ستدخل من المحافظات الشمالية إلى أسواق محافظات الوسط والجنوب".