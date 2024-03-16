صفقة مفاجئة على رادار مانشستر يونايتد

2024-03-16 15:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يتوجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعقد صفقة مفاجئة من أجل تعزيز خياراته الهجومية خلال المرحلة المقبلة.

وأنفق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج 72 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع راسموس هويلوند في الصيف الماضي، وبدأ الدولي الدنماركي يتأقلم أخيرا في صفوف الفريق بعد بداية بطيئة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، اليوم السبت (16 اذار 2024)، يتطلع مانشستر يونايتد للتعاقد في الصيف المقبل، مع مهاجم دينامو زغرب الكرواتي برونو بيتكوفيتش.

ويرتبط اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد مع دينامو زغرب حتى العام 2025، ويأمل ناديه الاستفادة منه ماديا الصيف المقبل، تفاديا لإمكانية فقدان خدماته مجانا.

وأضافت الصحيفة، أنه من الممكن أن يتم الاتفاق على صفقة للتعاقد مع بتكوفيتش، مقابل 4.28 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأكملت أنه لم يتم إجراء أي اتصال بين الناديين حتى الآن، رغم أن دينامو زغرب يعلم بحضور كشافين من مانشستر يونايتد مؤخرًا لمشاهدة المهاجم الدولي.

وانتقل بيتكوفيتش إلى دينامو في 2019، بعد فترة قضاها في بولونيا وهيلاس فيرونا في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين سجل 45 هدفًا في 137 مباراة في الدوري الكرواتي.

وتألق بيتكوفيتش في نهائيات كأس العالم 2022، حيث هز شباك البرازيل في ربع النهائي، وكان مساهمًا في حصد منتخب بلاده المركز الثالث.

المصدر: ذا صن



