2024-03-16 15:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت (16 آذار 2024)، القاء القبض على 22 متسللاً اجنبيًا حاولوا عبور الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة السليمانية.

وذكر بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، أن "الفوج الثاني في لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى تمكن من إلقاء القبض على (22) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأشار الى انه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".