2024-03-16 15:54:12 - المصدر: منصة إيشان

تبدو الظروف مواتية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسير نحو أخطر وأهم عملية عسكرية سينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة والمتمثلة باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وبتحليل المشهد الحالي في حرب غزة والذي يتمحور حول إعلان نتنياهو بأن لا عودة عن قرار اجتياح مدينة رفح، ثمة مؤشرات على […]

ظهرت المقالة بحجة إدخال المساعدات.. غطاء أمريكي يزيد مؤشرات اجتياح رفح من “ميناء غزة العائم” أولاً على Eishan.