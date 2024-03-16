الزراعة العراقية تؤكد الاستمرار في دعم اسعار اللحوم

2024-03-16 16:00:14 - المصدر: قناة الثامنة

أكدت وزارة الزراعة العراقية، السبت، الاستمرار في اجرائاتها من اجل دعم اسعار اللحوم، وتخصيص خمسة مليارات دينار لمربي الجاموس. وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح صحفي إن الحكومة والوزارة اتخذت عدة إجراءات وقرارات من أجل مواجهة ارتفاع أسعار السلع الزراعية والمواد الغذائية في شهر رمضان، من ضمنها السماح باستيراد المواشي الحية لأغراض الذبح وأيضاً لأغراض التربية، بالإضافة إلى استيراد اللحوم الحمراء من البلدان الخالية من الإصابات حسب النشرة الصادرة من منظمة الصحة العالمية الحيوانية خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 % على الاستيراد المواشي من خارج العراق. وأضاف الجبوري أن الوزارة