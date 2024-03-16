المرور تنفي استحصال مليار دينار بعد 6 ساعات من تفعيل الكاميرات الذكية

2024-03-16 16:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنفي مديرية المرور العامة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام

بما يخص انه في اليوم الأول لانطلاق مشروع الكاميرات الذكي وفرض الغرامات على المواطنين أنها هنالك مبلغ 1,000,000,000 دينار من خلال هذه المخالفات

وهذا الكلام غير صحيح وهو عبارة عن شائعات مغرضة يراد بها عدم فرض القانون المروري وهنا تؤكد مديرية المرور العامة أنها مستمرة بهذا المشروع لتطبيق القانون المروري وفرض هيبة الدولة

‏كما و تدعو مديرية المرور العامة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار





‏مديرية المرور العامة

‏العلاقات والإعلام

يتبع..



