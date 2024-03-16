في ذكرى فاجعة حلبجة.. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التكاتف لحماية الوطن

2024-03-16 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على ضرورة التكاتف لحماية الوطن.وقال رشيد، في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "استذكرنا اليوم الفاجعة الأليمة التي تعرضت لها مدينة حلبجة، حيث قام النظام الاستبدادي بقصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وقُتل وأُصيب وهُجّر الآلاف من الكرد الذين لا ذنب لهم سوى انهم أرادوا العيش بحرية وكرامة وسلام أسوة بأقرانهم من المواطنين من باقي المكونات الذين تعرضوا أيضاً لشتى أنواع القمع والاضطهاد".وأضاف: "بهذه المناسبة الأليمة نستذكر بتقدير عال التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا في سبيل الخلاص من الدكتاتورية، ونؤكد ضرورة التكاتف بين الجميع قوى سياسية وفعاليات اجتماعية من أجل حماية الوطن ومنع تكرار المآسي الرهيبة".