إيقاف المدرب عماد محمد ستة أشهر بسبب شكوى اعلامية

2024-03-16 16:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم السبت، إيقاف مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد وحرمانه من التدريب لمدة ستة أشهر بسبب توجيه إهانات إلى مقدمة برامج في وقت سابق.

وقال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، ان القرار قد صدر بحق محمد عماد بعد شكوى من الاعلامية منى سامي، وان حرمان المدرب عماد جاء بداعي اتهامات باطلة.

واضاف المصدر، ان تصعيد الموقف وتأجيجه جاء من الداخل ليصل للاتحاد الدولي، والموضوع فيه مساعي من متنفذين.

وبهذا يكون عماد محمد خارج الحسابات التدريبية للمنتخب الشبابي العراقي بعد العقوبة الدولية.

ويستعد، منتخب شباب العراق بدلا من الاولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة التي تقام في مدينة الأحساء بالسعودية خلال الفترة من 20 حتى 26 من شهر آذار الجاري.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر مشاركة منتخب الشباب بقيادة عماد محمد في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بدلاً من المنتخب الأولمبي، بعد اعتذار المنتخب الأولمبي بقيادة راضي شنيشل عن المشاركة بالبطولة.

يشار إلى أن سامي كانت قد كتبت في منشور عبر صفحتها على تويتر، ما نصه "الو عماد.. عوف الطوبة وأركض ورة هدف سامي".

ليرد عماد محمد في ستوري على صفحته في انستغرام "عندما لا تمتلك شرف الخصومة فبالتأكيد لا تمتلك شرف المواجهة.. الو شرف".