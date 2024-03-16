مجلس الخدمة يعلن إطلاق رابط النتائج الخاص بالعلوميين

2024-03-16 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، إطلاق رابط النتائج الخاص بالعلوميين.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يود التنبيه إلى ضرورة دخول أبنائنا من الذين تقدموا للتوظيف على الدرجات الخاصة بالعلوميين (الكليات الساندة)، إلى الرابط المُدون في أدناه؛ لمعرفة نتائج قبولهم من عدمها وأماكن الاختبارات ومواعيدها في مختبرات الكليات والجامعات".الرابط:‏https://objection24.iraqi-fpsc.gov.iq/