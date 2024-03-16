2024-03-16 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استذكر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الذكرى الخامسة عشرة لوفاة عبد العزيز الحكيم، مضيفا كان أثره واضحاً في تأسيس العراق الديمقراطي. وقال السوداني في بيان تلقته ايرث نيوز: “تحلّ علينا الذكرى الخامسة عشرة لوفاة حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (طاب ثراه)، بعد سنوات قضاها في الجهاد ومحاربة […]

ظهرت المقالة السوداني بذكرى وفاة عبد العزيز الحكيم: كان أثره واضحاً في تأسيس العراق الديمقراطي أولاً على ايرث نيوز.