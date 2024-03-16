2024-03-16 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

تنفي مديرية المرور العامة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلامبما يخص انه في اليوم الأول لانطلاق مشروع الكاميرات الذكي وفرض الغرامات على المواطنين أنها هنالك مبلغ 1,000,000,000 دينار من خلال هذه المخالفاتوهذا الكلام غير صحيح وهو عبارة عن شائعات مغرضة يراد بها عدم فرض القانون المروري وهنا تؤكد مديرية المرور العامة أنها مستمرة […]

ظهرت المقالة المرور تنفي فرض غرامات مالية بقيمة مليار دينار في اليوم الأول لتفعيل (الكاميرات) أولاً على ايرث نيوز.