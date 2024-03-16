2024-03-16 17:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شدّد مشرّعون أميركيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدما بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صادق عليه مجلس النواب. وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن […]

ظهرت المقالة مجلس الشيوخ الأميركي يرفض تسريع عملية حظر “تيك توك” أولاً على ايرث نيوز.